Сериал «Мистер Робот», в августе продлённый кабельным каналом USA на третий сезон, заполучил в свой актёрский состав Бобби Каннавале, оставшегося не у дел после закрытия каналом HBO низкорейтингового «Винила».

Психологический триллер — многократный номинант на телепремию «Эмми» — рассказывает о работнике службы кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне (Рами Малек), который стал участником подпольной ячейки хакеров, познакомившись с их лидером Мистером Роботом (Кристиан Слэйтер). Борцы с транснациональной корпорацией Evil Corp планируют победить систему при помощи серии мощных хакерских атак. Бобби Каннавале сыграет персонажа по имени Ирвин — немногословного и сосредоточенного на своей работе продавца автомобилей.

Наряду с Каннавале, Малеком и Слэйтером в третьем сезоне снимутся Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Волстром и другие.

Все десять эпизодов третьего сезона, премьера которого намечена на октябрь, срежиссирует его создатель и шоураннер Сэм Эсмейл. Производством занимаются Anonymous Content («Настоящий детектив») и Universal Cable Productions. Съёмки продолжения начнутся в этом месяце.