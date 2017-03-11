Кабельный канал AMC определился с датой выхода второго сезона «Проповедника» — сериал вернётся в эфир 19 июня.

Вольная экранизация одноимённого культового комикса от Vertigo рассказывает о техасском проповеднике Джесси Кастере (Доминик Купер), в которого вселилась могущественная сущность Генезис, наделившая его властью над людьми. Когда в родное захолустье Кастера прибывают его бывшая любовь Тюлип (Рут Негга), вампир-ирландец Кэссиди (Джозеф Гилган) и пара странных бессмертных парней, дела в городке идут кувырком.

В 13-серийном втором сезоне, иллюстрирующем дорожное приключение Джесси, Тюлип и Кэссиди, отправившихся искать сбежавшего Бога, наряду с Купером, Негга и Гилганом среди прочих снимутся Ноа Тейлор, Пип Торренс, Джули Энн Эмери, Малкольм Барретт, Рональд Гаттман и Джастин Прентис.

Шоураннером сериала выступает Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»). В исполнительных продюсерах числятся создатели проекта и режиссёры пилотного эпизода Сет Роген и Эван Голдберг. Производственный процесс на контроле у Sony TV И AMC Studios.

Вдобавок к анонсу даты выхода второго сезона «Проповедника» канал AMC поделился подборкой кадров из продолжения.