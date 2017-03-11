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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Нет игры, нет жизни: Ноль» — авторы

У анонсированного в прошлом году полнометражного приквела к сериалу «Нет игры, нет жизни» под названием «Нет игры, нет жизни: Ноль» (No Game No Life: Zero) появился авторский состав, полностью перекочевавший из сериала (как, кстати, и команда сэйю, но в этом-то никто не сомневался), признанного, на секундочку, лучшим аниме 2014 года по версии как читателей КГ, так и Всеяредакции.

Фильм станет экранизацией шестого тома оригинального ранобе, и будет повествовать о том, как была закончена Великая война, проходившая за шесть сотен лет до событий сериала.

Главные герои основной серии — Сора и Щиро, брат и сестра, NEET’ы и хикикомори, гениальные геймеры, чья выдающаяся биография стала источником разнообразных городских легенд в интернете. Парочка настолько упоротая, что считает реальный мир просто «херовой игрой». В один прекрасный день парнишка под ником «Бог» призывает их в параллельный мир, где, согласно заветам Бога, строго-настрого запрещены любые войны. Вместо этого все конфликты (включая и территориальные споры) решаются посредством игр. Человечество здесь медленно, но верно сдаёт свои позиции: прочие расы загнали людей в единственный оставшийся город. И теперь родственничкам-задротам представляется шанс стать взаправдашними спасителями человечества.

Авторы
Режиссёр Ацуко Ищизука «Девушка-зверушка из Сакурасо»
Сценарий Юукки Ханада «Врата Штейна»
Дизайнер персонажей Сатощи Тазаки «Гонщица»
Студия MADHOUSE

Выйдет полнометражка уже в этом году.

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Темы
 
Нет игры, нет жизни: Ноль (No Game, No Life Zero)
 18 июля 2016 годаАнонсирован полнометражный фильм No Game, No Life, который станет приквелом сериала
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