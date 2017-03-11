«Сосед по комнате» — сэйю

У аниме «Сосед по комнате» (Room Mate), являющегося спин-ффом короткометражного сериала «Одна комната», появились сэйю для главных героев, проживающих в этой самой комнате.
|
Сэйю
|Такуми Ащибара
|Томоаки Маэно
|Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
|Аой Нищина
|Нацуки Ханаэ
|Щюдзи Наруками в «Днях», Такуми Альдини в «Кухне Сомы»
|Щинья Миясака
|Кёске Ториуми
|Ютака Кёно в «Темнее черного», Диин Дии в «Хромированном Региосе»
|
Авторы
|Автор оригинальной истории
|Эйдзи Мано
|«Одна комната»(/anime/oneroom/)
|Сценарист
|Аосе Щимои
|«Одна комната»(/anime/oneroom/)
|Автор оригинального дизайна персонажей
|Хидари
|«Сасами-сан не старается», «Фрактал»
|Дизайнер персонажей
|Чисато Наката
|Композитор
|Томохиро Ямада
|«Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь!»
|Студия
|Typhoon Graphics
Первая серия сериала выйдет уже 12 апреля.