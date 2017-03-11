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Первоисточник: myanimelist.net Прямая ссылка на новость:

«Сосед по комнате» — сэйю

У аниме «Сосед по комнате» (Room Mate), являющегося спин-ффом короткометражного сериала «Одна комната», появились сэйю для главных героев, проживающих в этой самой комнате.

Сэйю
Такуми Ащибара Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
Аой Нищина Нацуки Ханаэ Щюдзи Наруками в «Днях», Такуми Альдини в «Кухне Сомы»
Щинья Миясака Кёске Ториуми Ютака Кёно в «Темнее черного», Диин Дии в «Хромированном Региосе»

Авторы
Автор оригинальной истории Эйдзи Мано «Одна комната»(/anime/oneroom/)
Сценарист Аосе Щимои «Одна комната»(/anime/oneroom/)
Автор оригинального дизайна персонажей Хидари «Сасами-сан не старается», «Фрактал»
Дизайнер персонажей Чисато Наката
Композитор Томохиро Ямада «Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь!»
Студия Typhoon Graphics

Первая серия сериала выйдет уже 12 апреля.

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Сосед по комнате (Room Mate)
 18 ноября 2016 годаАнонс аниме «Одна комната» и его спин-оффа «Сосед по комнате» 21 февраля«Сосед по комнате» — авторы
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