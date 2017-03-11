«Жаркая ночь вместе с монахом…» — авторы и сэйю

Короткометражная телевизионная экранизация эротической сёдзё-манги «Жаркая ночь вместе с монахом…» (Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni…), стартующая 2 апреля, обзавелась авторским составом, а также командой сэйю, состоящей исключительно из новичков (или известных актёров озвучивания под псевдонимами, что более вероятно: не все хотят, чтобы их имена ассоциировались с эротикой).

Сэйю Мио Фукая Майка Хара Такахиде Куджо Ё Сузуки Щиори Куджо Нерине Акияма Киётака Куджо Пама Курукуру Юкитака Куджо Ренья Коджита

Горячая романтическая история начинается с того, что молодая девушка, только что пережившая тяжёлый разрыв отношений, вновь видится со своей первой любовью на школьной встрече выпускников. За годы Куджо превратился в красавца-мужчину… который, правда, является бритоголовым монахом и главным жрецом в семейном храме. Героиня думала, что монахам не позволено иметь романтических связей, но новая встреча пробудила давнюю страсть, и теперь девушку терзают сомнения по поводу правильности и уместности её новых отношений.