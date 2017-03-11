«Жаркая ночь вместе с монахом…» — авторы и сэйю

Короткометражная телевизионная экранизация эротической сёдзё-манги «Жаркая ночь вместе с монахом…» (Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni…), стартующая 2 апреля, обзавелась авторским составом, а также командой сэйю, состоящей исключительно из новичков (или известных актёров озвучивания под псевдонимами, что более вероятно: не все хотят, чтобы их имена ассоциировались с эротикой).
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Авторы
|Режиссёр
|Хидеки Араки
|эпизоды «Моя жена — президент студсовета!»
|Сценарист
|Макото Такада
|«Моя жена — президент студсовета!»
|Дизайн персонажей
|Мизуки Аоба
|«Соберитесь все! Школа Falcom»
|Студия
|Seven
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Сэйю
|Мио Фукая
|Майка Хара
|Такахиде Куджо
|Ё Сузуки
|Щиори Куджо
|Нерине Акияма
|Киётака Куджо
|Пама Курукуру
|Юкитака Куджо
|Ренья Коджита
Горячая романтическая история начинается с того, что молодая девушка, только что пережившая тяжёлый разрыв отношений, вновь видится со своей первой любовью на школьной встрече выпускников. За годы Куджо превратился в красавца-мужчину… который, правда, является бритоголовым монахом и главным жрецом в семейном храме. Героиня думала, что монахам не позволено иметь романтических связей, но новая встреча пробудила давнюю страсть, и теперь девушку терзают сомнения по поводу правильности и уместности её новых отношений.