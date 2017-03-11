«Алиса и Дзоуроку» — сэйю и трейлер

У стартующего 2 апреля фэнтезийного сериала «Алиса и Дзоуроку» (Alice to Zouroku) о приключениях девочки-эспера и ворчливого старика появился новый трейлер и дополнительные сэйю.
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Сэйю
|Сана
|Хитоми Овада
|Имай Мидори в «Белой коробке»
|Дзоуроку
|Акио Оцука
|Щинген Кищитанив «Дюрарара!», Райдер в «Судьбе:Ноль»
|Санаэ Кащимура
|Аки Тоёсаки
|Юи Хирасава «Кейоне!»
|Асахи Ханагири
|Нацуми Фудзивара
|Гинко Садзихаро «Коде Куалидея», Ацуко Ёщида в «Кейдзо»
|Ёнага Хинагири
|Акари Кито
|Арябхата в «Запретной татуировке»
|Щизука Ичидзё
|Ами Кощимизу
|Мао Дзяхана «Кровь+», Юри в «Тетраде смерти»
|Рюу Наито
|Хоочуу Ооцука
|Сато в «Адзине»
|Норико Ямада
|Юуки Хиросе
|Томоэ Акизуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура»
|Минни Си Тачибана
|Мамико Ното
|Котоми Ичиносэ в «Кланнаде»
|Кёичи Кито
|Масая Мацуказе
|Морита в «Дюрарара!», Иллуми Зольдик в «Охотник х Охотник»
|Клео
|Щуу Учида
В мире сериала есть девочки, обладающие силой под названием «Сон Алисы», которая позволяет им овеществлять воображаемое, игнорировать законы физики и делать прочие классные штуки. Вот только таких девочек обычно запирают в лабораториях и проводят над ними многочисленные эксперименты. Само собой, приходит день, когда одна из подопытных по имени Сана сбегает. Во внешнем мире она знакомится с ворчливым и замкнутым стариканом по имени Дзоуроку...
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Авторы
|Режиссёр
|Катсущи Сакураби
|«Летающая ведьма»
|Сценарий
|Фумихико Такаяма
|«Синие Цветы»
|Дизайнер персонажей
|Казунори Ивакура
|«Магичка Рурумо»
|Студия
|J.C. Staff