«Алиса и Дзоуроку» — сэйю и трейлер

У стартующего 2 апреля фэнтезийного сериала «Алиса и Дзоуроку» (Alice to Zouroku) о приключениях девочки-эспера и ворчливого старика появился новый трейлер и дополнительные сэйю.

В мире сериала есть девочки, обладающие силой под названием «Сон Алисы», которая позволяет им овеществлять воображаемое, игнорировать законы физики и делать прочие классные штуки. Вот только таких девочек обычно запирают в лабораториях и проводят над ними многочисленные эксперименты. Само собой, приходит день, когда одна из подопытных по имени Сана сбегает. Во внешнем мире она знакомится с ворчливым и замкнутым стариканом по имени Дзоуроку...