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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Алиса и Дзоуроку» — сэйю и трейлер

У стартующего 2 апреля фэнтезийного сериала «Алиса и Дзоуроку» (Alice to Zouroku) о приключениях девочки-эспера и ворчливого старика появился новый трейлер и дополнительные сэйю.

Сэйю
Сана Хитоми Овада Имай Мидори в «Белой коробке»
Дзоуроку Акио Оцука Щинген Кищитанив «Дюрарара!», Райдер в «Судьбе:Ноль»
Санаэ Кащимура Аки Тоёсаки Юи Хирасава «Кейоне!»
Асахи Ханагири Нацуми Фудзивара Гинко Садзихаро «Коде Куалидея», Ацуко Ёщида в «Кейдзо»
Ёнага Хинагири Акари Кито Арябхата в «Запретной татуировке»
Щизука Ичидзё Ами Кощимизу Мао Дзяхана «Кровь+», Юри в «Тетраде смерти»
Рюу Наито Хоочуу Ооцука Сато в «Адзине»
Норико Ямада Юуки Хиросе Томоэ Акизуки в «Женском велоклубе старшей школы Минами Камакура»
Минни Си Тачибана Мамико Ното Котоми Ичиносэ в «Кланнаде»
Кёичи Кито Масая Мацуказе Морита в «Дюрарара!», Иллуми Зольдик в «Охотник х Охотник»
Клео Щуу Учида

В мире сериала есть девочки, обладающие силой под названием «Сон Алисы», которая позволяет им овеществлять воображаемое, игнорировать законы физики и делать прочие классные штуки. Вот только таких девочек обычно запирают в лабораториях и проводят над ними многочисленные эксперименты. Само собой, приходит день, когда одна из подопытных по имени Сана сбегает. Во внешнем мире она знакомится с ворчливым и замкнутым стариканом по имени Дзоуроку...

Авторы
Режиссёр Катсущи Сакураби «Летающая ведьма»
Сценарий Фумихико Такаяма «Синие Цветы»
Дизайнер персонажей Казунори Ивакура «Магичка Рурумо»
Студия J.C. Staff
 
 
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Видео Алиса и Дзоуроку (Alice to Zouroku)
 8 февраля«Алиса и Дзоуроку» — авторы и сэйю 11 ноября 2016 годаАнонс аниме «Алиса и Дзоуроку»
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Подкасты
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