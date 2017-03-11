«Клетка с насекомыми Араньи» — анонс и трейлер

Полноценное инди потихоньку добирается и до японской анимации — в 2018 году на экраны кинотеатров выходит фильм «Клетка с насекомыми Араньи» (Aragne no Mushikago). Примечателен он тем, что режиссурой, сценарием, анимацией и написанием музыки занимается всего лишь один человек — Саку Сакамото, прежде отметившийся работой над трёхмерной анимацией в «Призраке в доспехах 2: Невинности» и другими не столь значительными проектами.

Ранее релиз фильма был намечена на осень 2017 года, однако автор перенёс дату выхода, а также решил частично отбить расходы за счёт краудфандинга на японской площадке Makuake. В обмен на награды в виде связанных с фильмом товаров, подписанных дисков и даже возможности стать частью команды автор просит сравнительно небольшую по меркам индустрии сумму в 2 миллиона иен (приблизительно 17,8 тысяч долларов США), и на момент написания заметки он уже собрал около 946 тысяч иен.

История повествует о многоквартирном доме, в котором обитают духи и куда попадает восемнадцатилетняя студентка Рин. Вскоре девушка оказывается вовлечена в череду странных событий, каждое из которых позволяет ей ещё немного приблизиться к разгадке тайны здания.

Сэйю Насуха Аяна Щирамото Загадочная девушка. Токиё Ёсуке Ито Исследователь фольклора. Саён Фукудзюро Катаяма Ютака «Пеко» Хощино в «Пинг-понге» Шаман. Микая Щого Батори Юноша с секретом