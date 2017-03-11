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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Мангу «Невеста чародея» ждет экранизация

Манга «Невеста чародея» (Mahō Tsukai no Yome) осенью получит аниме экранизацию. Делать сериал будут те же люди, что работали над приквельной трилогией OVA «Невеста чародея: Человек, который ждет звёзды» (Mahō Tsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito), финальный эпизод которой поступит в продажу на дисках незадолго до старта сериала, 9 сентября.

Чисе Хаттори — пятнадцатилетняя сирота, чья жизнь с самого детства была наполнена исключительно страданиями и унижениями. И когда надежды на светлое будущее совсем не остаётся, а Чисе оказывается на невольничьем аукционе в качестве товара, в её судьбе случается переломный момент: девушку покупает загадочный мужчина со звериной головой, управляющий непостижимыми силами. Её новый хозяин оказывается Чародеем — могущественным кудесником, который решил освободить Чисе из заточения. Однако Чародей ставит своё условие: отныне девушка станет его ученицей — и невестой.

Этот трейлер выходил ещё перед стартом OVA, но, кажется, он актуален и для телесериала:

 
 
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Видео Невеста чародея (Mahō Tsukai no Yome)
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