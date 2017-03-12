Премьеры 16 марта 2017 года

Во главе крупных премьер 16 марта 2017 года выступит диснеевская сказка «Красавица и Чудовище», компанию которой составят психологический триллер «Сплит» М. Найта Шьямалана, драма «После тебя» с Сергеем Безруковым и комедия «Везучий случай!». Малые премьеры представляют драмы «Афера по-английски» и «Скрытые фигуры» и комедии «Мальчишник в Паттайе» и «Наурыз».

Большие премьеры 9 марта 2017 года

Красавица и Чудовище Режиссёр Билл Кондон В ролях Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юан Макгрегор, Эмма Томпсон, Гугу Мбата-Роу, Стэнли Туччи Критиканство 80% Томаты 68% Metacritic 65% IMDb 6,2

В отличие от других релизов недели, до России игровая версия «Красавицы и Чудовища» дошла вовремя, хоть и не без скандала. Отдельные активисты усмотрели в фильме гей-пропаганду и даже рекомендовали запретить его прокат, однако, к радости всех поклонников Эммы Уотсон и классической истории про аленький цветочек, Минкульт встал на сторону Disney и всего лишь выдал «Красавице и Чудовищу» рейтинг 16+.

И как бы не оказалось, что эта история с прокатом — самое громкое, что случится с картиной Билла Кондона, ведь западные критики отнеслись к ней сдержанно-положительно, наградив 68%-рейтингом на «Томатах». Для сравнения, у «Золушки» было 83%, а у «Книги джунглей» — 95%. Хуже журналюги оценили только «Оза: Великого и ужасного» (59%) и «Малефисенту» (50%), что, впрочем, не помешало обоим фильмам собрать нестыдную кассу.

Те, кто отнеслись к ремейку отрицательно, клянут безыдейность и поругивают Уотсон; положительно настроенные хвалят визуальный ряд и бережное отношение к классике. Если вы ждёте от новых «Красавицы и Чудовища» именно последнее, то можете смело бронировать билеты и надеяться, что у режиссёра получился больше «Мистер Холмс», нежели «Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 1».

Сплит Режиссёр М. Найт Шьямалан В ролях Джеймс Макэвой, Хейли Лу Ричардсон, Брэд Уильям Хенке, Аня Тейлор-Джой, Ким Директор, Стерлинг К. Браун, Себастьян Аркелус Критиканство 62% Томаты 76% Metacritic 62% IMDb 7,5

С одной стороны, фильм режиссёра М. Найта Шьямалана «Сплит» приходит в наш прокат уже обласканным рецензентами и зрителями. И вознаграждённым за старания более чем приличными сборами. То есть в высоком качестве продукта можно не сомневаться.

Ну а с другой стороны — задержка премьеры на два месяца. Два месяца, молодой человек, чьё имя начинается на «К» и заканчивается на «арл»!

Можно подумать, что мистер Шьямалан когда-то и где-то собрал пресс-конференцию и громогласно объявил, что навсегда отказывается от своего фирменного приёма «вот это поворот», мол, хватит уже. Ничего подобного! В «Сплите» тоже заложена повествовательная мина, которая должна взорвать ваш мозг к хренам.

Впрочем, не «ват-а-твистом» единым жив «Сплит». Коллективное мнение таково, что актёр Джеймс Макэвой в роли человека со множеством личностей устраивает драматическое представление невиданной силы. А сам режиссёр показывает свой не ослабевший триллерный мускул во всей красе. Короче говоря, даже если вы схватили страшный спойлер, это не повод не смотреть.

Везучий случай! Режиссёр Роман Самгин В ролях Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Михаил Трухин, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Ольга Медынич Критиканство 40%

Если кто-либо полагал, что после нескольких попыток сорвать банк, снявшись в паре-тройке полнометражных фильмов, бывшие КВН-щики успокоятся, то он просчитался. Доказательством тому является выход в отечественный кинопрокат новой комедии с их участием. Название «Везучий случай!», по-видимому, должно вызывать уморительные ассоциации и веселить зрителей уже на подходе к кинотеатру.

Первая полнометражная работа телевизионного режиссёра Романа Самгина по сценарию соавторов дилогии «Горько!» Алексея Казакова и Жоры Крыжовникова снова расскажет о небывалых приключениях наших среднестатистических соотечественников. Уже по вводным можно составить приблизительный портрет «народного хита»: компания туповатых персонажей с острым дефицитом инстинкта самосохранения столкнётся с целым ворохом идиотских ситуаций, но закончится всё, конечно, хэппи-эндом.

Вы ещё не сорвались с места занимать очередь у касс за билетом на «Везучий случай!»? Если нет, то можем вас поздравить: вы благоразумный и воистину мудрый человек.

После тебя Режиссёр Анна Матисон В ролях Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Карина Андоленко, Владимир Меньшов, Алёна Бабенко, Сергей Газаров, Степан Куликов Критиканство 80%

Свежая киноработа Анны Матисон — драма «После тебя», где сама Матисон выступила в качестве сценариста и режиссёра, а её супруг Сергей Безруков стал исполнителем главной роли и продюсером. В прошлый раз творческий дуэт поработал в новогодней семейной комедии «Млечный путь».

Новая кинопостановка Матисон тоже затрагивает тему семьи, однако безусловным центром притяжения истории выступает грандиозная фигура балетного гения Алексея Темникова. Полученная двадцать лет назад профессиональная травма прервала карьеру блестящего танцора, превратив и без того непростого человека с тяжёлым характером в комок гнева и нервов, с которым предстоит иметь дело окружающим.

Судя по трейлерам, перед нами наполненная трагизмом история угасания и отчаяния, в которую актёры первого плана погрузились с настоящим самоотречением. В отзывах рецензенты, успевшие посмотреть картину, хвалят актёрскую игру и крепкий сценарий, сумевший совместить строгую драму и комедийные моменты, но преимущественно недовольны слегка хаотичной режиссёрской работой.

Малые премьеры 9 марта 2017 года

Афера по-английски Режиссёр Адам Смит В ролях Майкл Фассбендер, Брендан Глисон, Линдси Маршал, Джорджи Смит, Рори Киннер, Киллиан Скотт, Шон Харрис Критиканство 66% Томаты 58% Metacritic 50% IMDb 6,0

Принцип «Три середнячка вначале и всеобщий любимец на десерт» продолжает работать. Но есть и отличия: на прошлой неделе в малых премьерах были «Отцы и дочери», а на этой — отцы и сыновья. Причём для Брендана Глисона и Майкла Фассбендера такое экранное родство не в новинку — они совсем недавно были отцом и сыном в «Кредо убийцы». Здесь их дуэт осыпан восторгами: мол, главные актёры отлично играют (да и второстепенные хороши).

А вот режиссура и сценарий собирают упрёки — за сыроватость сюжета, пшик на месте развязки, не стреляющие ружья (например, линия с братом повисает в воздухе), трясучку камеры во время экшен-сцен. Что ж, немудрено: в авторском составе сплошь дебютанты. Для режиссёра Адама Смита, ранее снимавшего телесериалы («Доктор Кто»), это первый полнометражный фильм; для сценариста и продюсера Алистера Сиддонса — тоже.

К слову, об экшен-сценах. Хотя в фильме есть и виртуозное автовождение с уходом от погонь, и семья вне закона, здесь вам не «Форсаж». Несмотря на локализованное название, в центре сюжета и не английская (ирландцы и англичане — две большие и исстари конфликтующие разницы), и не афера. Оригинальное название — цитата из молитвы «Отче наш», переводящаяся как «Должникам нашим» (полностью библейская строка звучит как «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»). Фильм — семейно-криминальная драма, больше сосредоточенная на разговорах и размышлениях, чем на экшене. Но креативность локализаторов было не остановить.

Мальчишник в Паттайе Режиссёр Франк Гастамбид В ролях Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Ануар Тубали, Гад Эльмалех, Рамзи Бедиа, Сами Буажила, Сабрина Уазани IMDb 5,0

И снова привет локализаторам! В оригинале данная французская комедия зовётся просто «Паттайя». Именно туда попадают главные герои, чтобы реализовать слоган «Без визы. Без комплексов» — иными словами, незатейливо и пошло покуролесить. Ледибои, уличные бои и прочие штампы прилагаются.

По доброй французской традиции (см. прошлонедельную «Ночь в Париже») исполнитель главной роли заодно является и режиссёром-сценаристом. Для Франка Гастамбида это второй режиссёрско-сценаристский опыт в полнометражном кино; первым был «Переполох на районе».

Наурыз Режиссёр Аскар Бисембин В ролях Шарип Серик, Женис Омаров, Антон Зайцев, Анатолий Креженчуков, Берик Айтжанов, Жанар Дугалова, Данил Волковинский

Опять вспомним прошлую неделю — с её французской комедией Alibi.com. Нынешняя казахская комедия изначально звалась NauryZ.kz, но авторы вовремя одумались. А вот слоган всё ещё настолько вторичный, что «Газпром» при виде него может поперхнуться бутербродом с икрой: «Мечты сбываются!»

Впрочем, когда им ещё сбываться, если не под Наурыз? Это казахский праздник весны и обновления, по важности сопоставимый с нашим Новым годом, а то и превосходящий его: история Наурыза насчитывает более 5000 лет.

Фильм рассказывает пять связанных с Наурызом историй — судя по описанию, незатейливых, зато универсальных: вопросами «Как сдать восемь экзаменов за неделю?» или «Кого из ухажёров выбрать?» задаются во многих странах мира.

Для Аскара Бисембина это третий опыт в режиссуре и четвёртый в написании сценария. Замах сделан на масштабную народную комедию: съёмки велись в Астане, Алматы, Шымкенте и других регионах Казахстана, сценарий ориентирован на все возрастные категории зрителей. И хотя у нас «Наурыз» попал в блок малых премьер, количество кинотеатров у него вполне приличное — 200, это на 50 больше, чем у «Скрытых фигур».

Скрытые фигуры Режиссёр Тед Мелфи В ролях Кевин Костнер, Кирстен Данст, Глен Пауэлл, Тараджи П. Хенсон, Джим Парсонс, Альдис Ходж, Махершала Али Критиканство 80% Томаты 92% Metacritic 74% IMDb 7,9

Кстати, о «Скрытых фигурах». Эта американская историко-биографическая драма завершает наш обзор малых премьер и является фаворитом среди них. Правда, даже несмотря на три «оскаровские» номинации и высокие оценки (на «Томатах» от критиков 92% — 209 хвалебных рецензий на 17 ругательных; а зрители там же расщедрились вообще на 94%), у неё всего 150 кинотеатров.

Каких-то полвека назад дела с расизмом в США обстояли так, что университеты, библиотечные залы, места в транспорте и многое другое делились на «белые» и «цветные», а за межрасовый брак кое-где можно было угодить в тюрьму — см. дело «Лавинг против Виргинии»: с 1924 года в штате Виргиния были законодательно запрещены браки между белыми и цветными, в 1958-м под суд попали супруги Лавинг. Так сложилось, что один из центров NASA гнездится как раз в Виргинии — там и происходили события, лёгшие в основу фильма. Всё это было настолько недавно, что ещё жива одна из главных героинь — Кэтрин Джонсон, чернокожая математик и физик, вычислявшая траектории для многих миссий NASA, но, как и её коллеги с теми же полом и цветом кожи, долгие годы остававшаяся в тени.

Несмотря на очевидный антидискриминационный посыл, фильм не депрессивный и слёзовыжимательный, а наоборот — энергичный и вдохновляющий. Критики дружно хвалят его за бодрость и хорошую актёрскую игру, прощая неизбежные клише.

Для режиссёра Теодора Мелфи это всего третья полнометражка: после не шибко удачного дебюта в 1999 году («Извилистая дорога» — тоже про трёх женщин, что характерно) он больше десяти лет снимал короткометражки. Недавно он в числе прочих претендовал на режиссёрский пост «Человека-паука: Возвращения домой», но добровольно сошёл с дистанции, чтобы снять «Скрытые фигуры». Похоже, не прогадал.