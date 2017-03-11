Дэвид Фарр готовит сериальный ребут триллера «Ханна. Совершенное оружие»

Ответственный за «Ночного администратора» Дэвид Фарр задумал перенести на малый экран полнометражный боевик 2011 года «Ханна. Совершенное оружие» с Сиршей Ронан в главной роли. Выбор его неслучаен — Фарр выступил соавтором сценария оригинальной кинокартины.

Срежиссированный Джо Райтом («Искупление», «Чёрное зеркало») фильм повествует об очень крутой и очень плохой девчонке не от мира сего, превращённой собственным отцом — бывшим оперативником ЦРУ — в первоклассную машину для убийств ради мести бывшим работодателям. Этакий Джейсон Борн в обличии 16-летней девочки-подростка.

Вдобавок Фарр возьмёт на себя обязанности исполнительного продюсера наряду с Марти Адельштейном и Бекки Клементс. Производством займётся NBCUniversal International Studios.