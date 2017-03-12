Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру Nioh.
- Новые игры марта 2017: Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mass Effect: Andromeda и другие — месяц блокбастеров вовсю идёт, и вот подборка релизных трейлеров к некоторым ожидаемым играм:
- Mass Effect: Andromeda;
- Styx: Shards of Darkness;
- NieR: Automata.
- Даты выхода: Rain World, Rime, The Franz Kafka Videogame и другие — остаток весны будет не столь богат на ААА-проекты, но список занятных игр там всё равно не из бедных;
- Warhammer 40,000: Dawn of War III — дата выхода и бонусы предзаказа — да и совсем без крупных релизов нас не оставят;
- Кадры из игры Guardians Of The Galaxy — здесь вам не кино;
- Middle Earth: Shadow of War — показ геймплея — без малого 16-минутный разбор возможностей;
- No Man's Sky — версия The Path Finder добавляет наземный транспорт — «Мако», ты?
- Homefront: The Revolution — трейлер весеннего обновления — как будто у кого-нибудь сейчас есть на неё время;
- Начинается The Division: Year 2 — The Division 2 пока можно не ждать.