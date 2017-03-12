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«Клуб кабуки» — трейлер

Сериал «Клуб кабуки» (Kabukibu!) стартует 6 апреля. К касту присоединились Юми Учияма (Кирищима в «Арпеджо воронёной стали»), Аяка Асаи (Мио Нарусе в «Завете дьявольских сестриц»), Кадзутоми Ямамото(Мочидзуки в «Другой») и Томоаки Маено (Дзюничи Тачибана в «Амагами»). Они озвучат Маруку Джаноме, Рири Миваяму, Кацуми Кадзуму и Цурани Тооми соответственно.

Действие сериала вращается вокруг кабуки — одного из видов традиционного японского театра, сочетающего в себе элементы пения, музыки, драмы и танца. Курого Курусу — обожающий кабуки пятнадцатилетний старшеклассник — надеется создать в своей школе клуб, посвящённый этому древнему искусству, и поставить своё первое представление. Но для начала ему предстоит найти людей, согласных вступить в такой вот клуб.

 
 
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