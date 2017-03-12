«Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» — второй трейлер

Сериал «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» (Roku de Nashi Majutsu Kōshi to Akashic Records) стартует 4 апреля.

Систина посещает магическую академию, чтобы совершенствовать своё владение волшебными искусствами, попутно надеясь разгадать загадку таинственного Небесного замка. После того как её любимый учитель выходит на пенсию, его сменяет Гленн — вечно опаздывающий, ленивый и, казалось бы, полностью некомпетентный «инструктор». Как же так получилось, что Гленн был назначен на эту должность лучшим магом академии?!