Новости аниме — лучшее за неделю

- Мангу «Невеста чародея» ждёт экранизация — как и следовало ожидать, OVA-сериал был только разминкой.
- «Боруто: Новое поколение Наруто» — авторы и сэйю — смена поколений: «Наруто» кончается, «Боруто» начинается.
- «Нет игры, нет жизни: Ноль» — авторы — полнометражку будут делать те же люди, что и сериал. Вот ведь неожиданность!
- Новые «Яйца аниме» — в этом году сборник короткометражек от начинающих аниматоров выглядит перспективнее, чем в прошлом.
- «Алиса и Дзоуроку» — сэйю и трейлер — ролик не впечатляет, сэйю нормальные, а концепция всё ещё любопытная.
- «Переустановка Сакурады» — трейлер и сэйю — делать скучные ролики к аниме про сверхспособности и перемотку времени — особое японское умение.
- «Жаркая ночь вместе с монахом…» — авторы и сэйю — кажется, кто-то пытается протащить на телевидение хентай.
- «Клетка с насекомыми Араньи» — анонс и трейлер — анимационный инди-хоррор от автора-одиночки.
- «Клуб кабуки» — трейлер — в ролики сериала про кабуки, собственно, кабуки и не показали. Подозрительно.
- «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» — второй трейлер — возможно, в каком-нибудь другом сезоне у очередной магической школоты и были бы шансы, но не в этом, не в этом.