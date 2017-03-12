Новости кино — лучшее за неделю

- «Форсаж 8» — второй трейлер — переход на новый уровень фантастичности успешно совершён.
- «Атомная блондинка» — трейлер без цензуры — у создателей «Джона Уика» всё по-прежнему хорошо с чувством стиля.
- «Тор: Рагнарёк» — промо-арт и кадры — без причёски и молота, но в космосе и с Халком.
- Джеймс Кэмерон подтвердил, что «Аватар 2» не выйдет в 2018 году — не скажем, что Джеймс Кэмерон нас сильно удивил.
- Режиссёр Ридли Скотт готов снимать продолжение «Чужого: Завета» уже в 2018 году — приквелить до оригинального «Чужого» ещё можно очень долго.
- «Геошторм» — первый трейлер — идеи Роланда Эммериха живут и побеждают (наверное).
- «Индиана Джонс 5» официально подтверждён — Харрисону Форду напомнили, что себя следует беречь.
- «Логан: Росомаха» собирает деньги, а «Защитники» теряют достоинство — Росомаха порвал Защитников от Сарика до Андреасяна.
- Марго Робби изменит легенду о Робине Гуде — женская сила в Шервуде.
- Анна Фэрис займёт роль мужчины в ремейке комедии «За бортом» — теперь кидаем за борт мужчину.