Новости сериалов — лучшее за неделю

- FX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон — исторический триллер Тома Харди получит продолжение.
- «Игра престолов» — дата выхода седьмого сезона — «зимний» сезон фэнтезийного эпика стартует в июле.
- «Последнее королевство» — трейлер второго сезона — приключения Утреда продолжатся 16 марта.
- «Форс-мажоры» обзавелись спин-оффом с Джиной Торрес в главной роли — актриса не готова расстаться с Джессикой Пирс.
- «Фарго» — второй промо-ролик третьего сезона — в видеоролике засветились Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед и Кэрри Кун.
- Дэвид Фарр готовит сериальный ребут триллера «Ханна. Совершенное оружие» — девочка-убийца перебирается на телеэкраны.
- Джейсону Айзексу доверили космолёт в сериале «Звёздный путь: Дискавери» — актёр сыграет капитана космического корабля «Дискавери».
- Showtime гарантировал сериалу «Миллиарды» третий сезон — битва титанов продолжится в следующем году.
- «Проповедник» — дата выхода второго сезона и кадры — экранизация одноимённого комикса вернётся в эфир в июне.
- Бобби Каннавале появится в третьем сезоне «Мистера Робота» — возвращение технотриллера на телеэкраны отложили до октября.