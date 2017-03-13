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Первоисточник: southpark.ubisoft.com Прямая ссылка на новость:

Выход South Park: The Fractured but Whole снова откладывается

Сначала выход South Park: The Fractured but Whole должен был состояться 6 декабря. Потом выход South Park: The Fractured but Whole отложили до первого квартала 2017 года. И вот теперь стало известно, что март пройдёт без новой RPG от Паркера и Стоуна. Мы, понятно, не в обиде: в этом месяце на нехватку крупных релизов жаловаться не приходится. Напрягает другое: теперь конкретной даты выхода у South Park: The Fractured but Whole попросту нет. Игра всё ещё запланирована на 2017 год, но на этом всякая конкретика останавливается.

Перенос стал очевиден ещё вчера, когда Ubisoft принялась возвращать деньги за предзаказы и менять временные даты на 31 декабря. Люди, само собой, забеспокоились, не ждёт ли South Park: The Fractured but Whole полная отмена. К счастью, сегодня издатель сделал немногословное объявление, согласно которому разработчикам попросту требуется больше времени для создания действительно крутой игры.

Схожая судьба, напомним, преследовала и прошлую часть серии — South Park: The Stick of Truth. При этом делала её студия Obsidian Entertainment, в то время как разработку South Park: The Fractured But Whole передали Ubisoft San Francisco. Не помогло.

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South Park: The Fractured but Whole (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 16 июня 2016 годаТрейлер, презентация, дата выхода и детали игры South Park: The Fractured but Whole 15 сентября 2016 годаSouth Park: The Fractured But Whole не выйдет в этом году 12 августа 2016 годаSouth Park: The Fractured but Whole — Nosulus Rift
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