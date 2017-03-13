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Манга «Блейм!» получит два российских издания

Вслед за лицензированием манги «Рыцари Сидонии» (Sidonia no Kishi) за авторством Цутому Нихея издательство XL Media объявило о приобретении прав на выпуск первой работы автора, знаменитой манги «Блейм!» (BLAME!), принёсшей Нихею мировую известность и культовый статус. Ранее по мотивам манги выходила серия короткометражных ONA, а уже 20 мая на Netflix появится аниме-фильм «Блейм!» (BLAME!) от студии Polygon Pictures.

Официальный синопсис от издательства:

Действие манги происходит, может быть, на Земле, может быть, в будущем. Вселенная истории уникальна, её с полным правом можно назвать полноценным персонажем манги. Главный герой Килли путешествует по миру под названием Город и ищет Сетевые Терминальные Гены, с помощью которых можно подключиться к Сетевой сфере. Она может остановить бесконтрольное разрастание Мегаструктуры — огромной искусственной конструкции в виде комплекса из металла, бетона и полимеров, которая покрывает всю Землю и ассимилирует Луну. В Городе можно встретить как обычных людей, так и разнообразные виды разумной жизни частично или полностью небиологического происхождения, ведущих уникальный образ жизни.

Манга закончена и насчитывает десять томов (издательство обещает непременно выпустить их все), появление первого из которых на полках книжных магазинов запланировано на середину лета. Также после выхода всех танкобонов в обычном издании, XL Media начнёт выпуск аналога так называемого Master’s edition, состоящего из шести томов, с увеличенным размером страниц (18,5х26 см), твёрдой обложкой и супером (и этим российское издание будет отличаться от японского и американского).

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Манга
 4 мартаМангу «Рыцари Сидонии» издадут в России 25 февраля«Блейм!» — сэйю, дата выхода и новый трейлер
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