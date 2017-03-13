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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джош Рэднор возглавил актёрский состав «Школы драмы» от NBC

Джош Рэднор («Как я встретил вашу маму», «Улица милосердия») заполучил главную роль в пилотном эпизоде нового сериала телеканала NBC «Школа драмы» — экранизации одноимённого романа за авторством Майкла Соколова.

История, основанная на реальных событиях, поведает о харизматичном лидере и преподавателе актёрского мастерства Лу Волпе (Рэднор), чей новаторский подход и преданность делу не только пробудили в его учениках любовь к театру, но и вдохнули новую жизни в целый город.

Наряду с Джошем Рэднором в актёрский состав пилотного эпизода драмы влилась молодая кровь в лице Аулии Кравалхо, Дэймона Дж. Гиллеспи, Шеннон Пёрсер, Рози Перес, Рармиана Ньютона, Ширли Румирк, Джо Типпетта и Теда Сазерленда.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Джейсон Катимс («Настоящий гений», «Огни ночной пятницы»). Вдобавок он числится исполнительным продюсером многосерийной драмы наравне с Мишель Ли, а также авторами мюзикла «Гамильтон» Джеффри Селером и Флоди Суаресом. Производственный процесс контролирует студия Universal TV.

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