А давайте-ка удостоим обзора Nintendo Switch — всё-таки не каждый день на свет появляется новая консоль. А уж такая, что пытается одновременно служить и стационарной, и портативной, — тем более.

Nintendo так и не смогла отказаться от попыток делать свои системы не столько лучшими, сколько выделяющимися, но на сей раз вместо сомнительных фич типа второго экрана или портативного 3D издатель наконец-то придумал нововведение, которое однозначно делает гейминг удобнее, — возможность по щелчку переключаться между большим экраном телевизора и портативкой.

Очевидная польза от заложенного в Switch функционала уже проявила себя: в Европе консоль стартовала лучше любой другой системы Nintendo. Более того, выстрелила она и в России, где публику не оттолкнули ни жутковатые цены на игры, ни нехватка мощностей — не иначе как принять относительную слабость системы русским любителям графики помогла её портативность.

Но чёрт с ними, с фактами и их поверхностным анализом. Лучше перейдём к субъективным впечатлениям человека, несколько дней активно общавшегося с этой «системой для запуска The Legend of Zelda». Благо они у меня имеются.

К сожалению, пока у меня на руках ровно одна игра — означенная Zelda, а потому я не смог оценить целый ряд предположительно важных фич: HD-вибрацию и возможность использования одного комплекта джойконов для игры вдвоём, например. Если ситуация изменится, то я этот обзор Nintendo Switch, вероятно, обновлю. Пока же просто сконцентрирую своё внимание на других элементах. В первую очередь — на уже упомянутой возможности свободно переходить от стационарной игры к портативной.

Если честно, я искренне удивлён, что реализация этой идеи так затянулась — напрашивалась-то она уже давно, но вместо HDMI-выхода для передачи изображения и возможности подключать беспроводные геймпады старые системы предлагали нам либо шиш с маслом, либо что-нибудь совсем уж «гениальное», например возможность купить отдельную стационарную PS Vita. Но Nintendo, что показательно, не просто реализовала напрашивающийся концепт, но и сделала следующий важный шаг: реализовала его грамотно.

Мало ведь просто дать подключать портативку к телевизору. Чтобы этим занимались не только отдельные гики, процесс должен быть лёгким и непринуждённым. Это удобство Switch и предоставляет. Один жест — и планшет отправляется в док-станцию и гаснет, а телевизор автоматически включается (если он достаточно умён для таких махинаций, само собой) и перехватывает изображение. Второй жест — и от планшета отделяются боковые контроллеры, в дальнейшем можно как использовать их отдельно, по сути, получая разбитый напополам геймпад, так и состыковать его со специальным пластиковым держателем, чтобы получить не слишком симпатичный, но всё же более традиционный вариант.

Обратные действия столь же просты. Плюс никто не мешает держать контроллеры отдельно от экрана даже в портативном режиме — планшет можно положить на колени или установить на стол благодаря откидной ножке. Играть в паре с кем-то ещё, соответственно, тоже можно не только за телевизором, но и на улице.

Но это всё вы знали из первого трейлера. Какие ощущения остались у меня от личного знакомства? Неоднозначные, врать не буду. Скажем, мне не нравятся размеры кнопок на джойконах — они более-менее аналогичны оным у PS Vita, а те всегда казались мне неоправданно мелкими. 3DS XL вот смогла уместить кнопки большего размера на меньшей портативке, так что же помешало сохранить пропорции и тут?..

Геймпад, который получается из слияния джойконов со специальным держателем, мне тоже не понравился — мелкий, некрасивый и какой-то... игрушечный, что ли? Серьёзным геймерам однозначно придётся задумываться о приобретении Pro-контроллера, а стоит он недёшево.

С другой стороны, мне чертовски понравилось играть, держа в каждой руке по джойкону. То самое ощущение свободы, которое так полюбилось мне в «нунчаке» Wii, только теперь ещё и проводом не связанное — вместо того чтобы держать руки вместе, словно прикованные друг к другу интерактивными наручниками, ты волен разваливаться так, как заблагорассудится. Или, если ленность претит, то делать какие-то гимнастические упражнения, не отрываясь от игры. Или одной рукой держать кружку чая, пока вторая крепко держит половину пада в руках и направляет Линка вверх по скале.

Вот про «естественность» того, как один джойкон лежит в двух руках, японцы предсказуемо врали, но это было видно ещё по презентациям, так что тут никаких открытий. Однако давайте не путать: «не слишком удобно» и «неиграбельно» — разные вещи. Иметь эту функцию явно лучше, чем не иметь. Далеко не все мы решаемся потратиться на покупку второго геймпада для своих консолей, если только дома нет другого заядлого игрока, а потому внезапные посиделки с друзьями превратить в кооп-сессию удаётся не всем. В Switch же кооперативная игра встроена по умолчанию — пусть и с не слишком удобными джойконами.

Что ещё... Мне нравится экран системы. И плевать на сравнительно маленькое разрешение в 720p — игры на нём выглядят здорово. Днём на улице системой, правда, не попользуешься — яркости не хватает даже отдалённо. Да и размеры не такие, чтобы держать её в кармане и мимоходом доставать, стоя в какой-нибудь очереди, если уж на то пошло. Но для продолжительных портативных сессий в более спокойных местах — самое то. В аэропорту, там, или даже дома: на меня, например, периодически накатывает желание передохнуть от других дел и минут 15 погонять Линка по «Зельде», для этого лень включать телевизор, а вот достать Switch из дока и незамедлительно продолжить игру — другой разговор.

Ну и последнее, о чём я хочу поговорить в этом обзоре Nintendo Switch. На первый взгляд, «ось» у системы проста и функциональна, но это ощущение держится ровно до тех пор, пока ты не пытаешься добиться от неё чего-то помимо запуска игр. Ачивок нет до сих пор — Nintendo давным-давно осталась едва ли не последним держателем крупной платформы без этого популярного (и, будем откровенны, не требовательного к «железу») функционала, но почему-то продолжает упорно «идти своим путём». Добавление друзей и вовсе совершило гигантский скачок назад: опять вместо ников от игроков требуют вводить 12-значные коды, которые вроде как отжили своё с приходом Wii U, но почему-то воскресли во всей своей устаревшей «красе» на Switch. Копировать сейвы в какое-нибудь безопасное место нельзя. Встроенной поддержки стриминга у системы тоже, разумеется, нет — только возможность мгновенно делать скриншоты. И даже аудиочаты будут работать не через консоль, а через мобильное приложение.

И это перечисление можно продолжать ещё долго — неудачных решений у новой платформы от Nintendo хватает. Иногда у них есть достойные оправдания, иногда — нет. Но всё-таки большинство из них — не слишком принципиальные мелочи, которые не способны затмить достоинств Switch. Это действительно интересная система и достойная замена PS Vita на посту мощной портативки — замена, которую почти наверняка ждёт куда более светлое будущее.

В том, что Nintendo Switch стоит купить, лично у меня сомнений нет. Но вот нужно ли её приобретать именно сейчас — огромный вопрос. Во время Чёрной пятницы систему наверняка будут отдавать либо со скидками, либо в составе крутых бандлов, а интересных игр к тому моменту станет гораздо больше. Если же вам неймётся поиграть The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то всегда можно достать где-нибудь Wii U (и по пути поиграть в десяток отличных эксклюзивов, успевших объявиться на этой быстро зачахшей консоли). Разве что портативностью Wii U обделена, так что если хочется проходить Breath of the Wild именно вне телевизора — тогда да, не грех купить систему уже сейчас. Но и только.

...С другой стороны, рано или поздно покупка Switch себя явно оправдает, так что если лишние деньги есть именно сейчас, то почему бы и нет? Чуть лучшая версия Breath of the Wild — это всё равно лучшая версия Breath of the Wild.