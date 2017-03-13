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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Netflix продлил сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» на второй сезон

Прошло уже два месяца с тех пор, как Дэниел Хэндлер объявил, что активно работает над сценарием второго сезона «Лемони Сникета: 33 несчастий», а Netflix только сейчас созрел для официального объявления. Ну, теперь-то можно с полной уверенностью сказать, что экранизация одноимённого книжного цикла Хэндлера получила продление.

Второй сезон сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» продолжит рассказывать о злоключениях трёх сироток Бодлер — Вайолет, Клауса и Солнышка, чьи родители погибли при трагических обстоятельствах. В опекуны детишки получают прикинувшегося их дядюшкой графа Олафа, который приютил погорельцев в надежде прибрать к рукам их наследство. Переживая множество опасных и порой жутких приключений, храбрые сиротки идут по следу тайны страшного пожара, сгубившего их родителей.

Во втором сезоне «Лемони Сникета: 33 несчастий» к своим ролям вернутся Патрик Уорбертон (Лемони Сникет), Нил Патрик Харрис (граф Олаф), Малина Вайсман (Вайолет), Луи Хайнс (Клаус), Пресли Смит (Солнышко) и К. Тодд Фриман (мистер По).

Сообщение о продлении сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» на второй сезон потоковый сервис снабдил вот таким видеороликом:

 
 
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Видео Лемони Сникет: 33 несчастья
 31 январяРецензия и отзывы на сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» 14 январяДэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»  5 сентября 2015 годаЗонненфельд срежиссирует «33 несчастья» для Netflix 17 ноября 2016 года«Тридцать три несчастья» — трейлер и постер 6 декабря 2016 года«Тридцать три несчастья» — второй трейлер
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