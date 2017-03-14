Бенедикт Камбербэтч остановит время не во вселенной Marvel

Производственные студии SunnyMarch и Studiocanal приобрели права на экранизацию книги Мэтта Хейга «Как остановить время» (How To Stop Time).

Некто Бенедикт Камбербэтч продюсирует и собирается сыграть главную роль. Всё просто: первая компания принадлежит актёру, а Studiocanal в прошлом году стала миноритарным акционером SunnyMarch.

Первоисточник издадут в июле этого года, это будет первая книга автора для взрослого читателя за последние четыре года. Она расскажет историю Тома Хазарда (Камбербэтч) — обыкновенно выглядящего 41-летнего мужчины с редким даром: протагонист живёт уже несколько столетий. В центре сюжета любовная история, которая охватывает несколько веков и парочку континентов.

Похоже, в Marvel недоглядели и контрактно разрешили Бенедикту манипулировать временем в других фильмах, никак не связанных с их киновселенной.