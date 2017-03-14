Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль, а также несметного числа более мелких, но не менее значимых наград Сьюзен Сарандон (фильмы «Облачный атлас», «Мертвец идёт», сериал «Вражда») влилась в актёрский состав пятого сезона криминальной драмы «Рэй Донован» на кабельном канале Showtime.

Сериал рассказывает историю Рэя Донована (Лив Шрайбер) — необычного специалиста, помогающего богатым и знаменитым людям Лос-Анджелеса в обход закона решать проблемы любой сложности, попутно пытаясь разобраться с собственными жизненными неурядицами. Сьюзен Сарандон досталась роль Саманты Уинслоу — сильной и целеустремлённой главы кинокомпании.

К своим ролям в пятом сезоне драмы наряду со Шрайбером вернутся Пола Малкомсон, Дэш Майок, Стивен Бауэр, Девон Бэгби, Кэтрин Мённиг и Пуч Холл.

Исполнительными продюсерами проекта по-прежнему выступают Дэвид Холландер, Марк Гордон, Брайан Зарифф и Лу Фусаро. Пятый сезон драмы от сценариста и продюсера Энн Бидерман («Саутленд») выйдет в эфир этим летом.