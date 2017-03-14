 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera Энсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX Бенедикт Камбербэтч — актёр и продюсер мини-сериала от Showtime и Sky Atlantic Игра по «Аватару» от авторов The Division
8
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Лазер-шоу «Три дебила». Подкаст с Романом Каримовым в прямом эфире

Как и было обещано, мы начали регулярно приглашать в подкаст «Лазер-шоу „Три дебила“» гостей, которых предлагают наши «Патреон»-спонсоры.

И первым гостем станет Роман Каримов — режиссёр прекрасных комедий «Неадекватные люди», «Всё и сразу» и, конечно же, «Гуляй, Вася!». Последняя собрала в прокате уже 251 млн рублей, стала наиболее успешной в карьере режиссёра и даже очутилась на третьем месте в списке самых кассовых отечественных релизов 2017 года.

По счастливому совпадению сегодня Роман оказался в Питере, поэтому мы запишем не просто аудио-, а сразу видеоподкаст. Более того — проведём его в прямом эфире, чтобы дорогие читатели могли задавать режиссёру вопросы обо всём, что им взбредёт в голову. Ну, в рамках приличий, конечно!

Стрим начнётся на YouTube уже совсем скоро — в 20:00. Присоединяйтесь!

Не забывайте, что теперь нам можно донатить в прямом эфире. И с помощью этих самых донатов — голосовать за лучший фильм Каримова (да, мы с ним обязательно поделимся. Но это не точно).

8 Обсудить
Темы
 
Лазер-шоу «Три дебила»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 214: Затрикопейщики
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 210: Страпон-вертолёт
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 209: Режиссёр — Дени Вильнёв

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 36
 
Тизер фильма «Притяжение»
 
«Слово знатокам»: Выпуск 5
 
«Притяжение» — второй трейлер
 
Ролик с Суперкубка и постер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Оби-Ван в Кино-би
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика