Лазер-шоу «Три дебила». Подкаст с Романом Каримовым в прямом эфире

Как и было обещано, мы начали регулярно приглашать в подкаст «Лазер-шоу „Три дебила“» гостей, которых предлагают наши «Патреон»-спонсоры.

И первым гостем станет Роман Каримов — режиссёр прекрасных комедий «Неадекватные люди», «Всё и сразу» и, конечно же, «Гуляй, Вася!». Последняя собрала в прокате уже 251 млн рублей, стала наиболее успешной в карьере режиссёра и даже очутилась на третьем месте в списке самых кассовых отечественных релизов 2017 года.

По счастливому совпадению сегодня Роман оказался в Питере, поэтому мы запишем не просто аудио-, а сразу видеоподкаст. Более того — проведём его в прямом эфире, чтобы дорогие читатели могли задавать режиссёру вопросы обо всём, что им взбредёт в голову. Ну, в рамках приличий, конечно!

Стрим начнётся на YouTube уже совсем скоро — в 20:00. Присоединяйтесь!

Не забывайте, что теперь нам можно донатить в прямом эфире. И с помощью этих самых донатов — голосовать за лучший фильм Каримова (да, мы с ним обязательно поделимся. Но это не точно).