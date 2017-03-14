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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Джон Фавро срежиссирует первую серию «Юного Шелдона»

Телеканал CBS официально заказал производство многосерийного приквела своего главного комедийного хита — «Теории большого взрыва» — и усадил в режиссёрское кресло первого эпизода тяжёлую артиллерию в лице Джона Фавро («Железный человек», «Книга джунглей»). Однокамерная комедия под названием «Юный Шелдон» посвящена детству будущего гения из Восточного Техаса.

Компанию Иэну Эрмитажу (юный уникум) и Зои Перри (религиозная мать юного уникума) составят Лэнс Барбер, Риган Реворд и Монтана Джордан. Барберу досталась роль главы семейства, а Реворд и Джордану — младшей сестры Шелдона Мисси и его старшего брата Джорджа. И — сюрприз! — Джим Парсонс появится-таки в сериале. Правда, мы его не увидим, а услышим — он выступит в роли рассказчика.

Создателями проекта значатся Чак Лорри и Стивен Моларо. Оба также выступают его исполнительными продюсерами наравне с автором идеи Джимом Парсонсом и Тоддом Спиваком. Производством заведует студия Warner Bros. TV.

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