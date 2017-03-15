Сборы фильмов в России за 9–12 марта

- №ФильмСборы в рублях±Кинотеатры
СреднееВсего
- 1Конг: Остров черепа
Kong: Skull Island284 000 0001283
221 356 ₽358 000 000
- 2Зверопой
Sing185 078 791−48,1%1434
129 065 ₽805 616 550
- 3
↓2Логан: Росомаха
Logan155 644 489−66,7%1200
129 704 ₽832 547 160
- 432 935 602775
42 498 ₽50 731 970
- 5Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)
T2 Trainspotting 229 913 893433
69 085 ₽42 478 011
- 6
↑1На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker14 232 290+65,8%524
27 161 ₽749 994 560
- 7Superалиби
Alibi.com6 981 709311
22 449 ₽8 649 904
- 8
↓3Золото
Gold6 879 683−65,6%379
18 152 ₽36 894 001
- 9
↓6Великая стена
The Great Wall5 810 147−78,3%413
14 068 ₽621 896 429
- 10
↓43 833 206−73,3%166
23 092 ₽264 815 558