Только вчера Columbia Pictures объявила, что триллеру «Девушка, которая застряла в паутине» режиссёра Феде Альвареса найдут новую актрису для роли Лисбет Саландер. Сегодня издание Variety, сославшись на свои источники, назвало имена двух основных кандидаток — Натали Портман («Джеки») и Скарлетт Йоханссон («Призрак в доспехах», «Первый мститель: Противостояние»).

И ничего нового тут нет. В 2008 году режиссёр Дэвид Финчер перебрал огромное число актрис, прежде чем остановился на тогда малоизвестной Руни Мара. Йоханссон, Портман, Эллен Пейдж, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Кира Найтли, Энн Хэтэуэй, Оливия Тирлби и Эмма Уотсон тогда тоже пробовались на роль.

Ещё главный постановщик крайне криво пояснил, зачем ему нужны новые лицедеи для основных партий:

Считается, что пятьдесят процентов работы режиссёра — это кастинг. Если бы я взял замечательных актёров Финчера, то не сделал бы и половины своих обязанностей.

Йоханссон сейчас снимается в «Мстителях Войне бесконечности», а Портман не участвует в «Торе: Рагнарёке», потому что отношения с Тором зашли в тупик и ему решили найти новый любовный интерес, который бы не уступал по силе или даже превосходил протагониста (самое свежее пояснение).

«Девушка, которая застряла в паутине» выйдет 5 октября 2018 года. Над сценарием поработали Стивен Найт, Альварес и Джей Басу. Первоисточник написал Давид Лагеркранц.