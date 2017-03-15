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Mass Effect: Andromeda — мультиплеер и создание персонажей
Обновлено Сегодня в 16:12

Ну наконец-то! После череды роликов, рассказывающих не о том, о чём мы хотели знать, авторы таки раскрыли важное — детали мультиплеера Mass Effect: Andromeda! И да, сарказм в предложение можете вставлять по вкусу.

Знатоки говорят, что мультиплеер Mass Effect: Andromeda порядком напоминает оный из Mass Effect 3, но это и неудивительно: принят он был тепло, а над созданием работают те же люди. Игроков ждёт кооперативное развлечение с волнами монстров, выполнением задач, прокачкой способностей, покупкой нового обмундирования и повторением всего перечисленного до изнеможения.

На старте развлекаться придётся всего на пяти картах, зато базовых играбельных типажей будет больше 25 (в том числе и всевозможных инопланетян), а видов оружия — свыше 40. А ещё будут микротранзакции, куда же без них, — причём говоря «микро-», мы подразумеваем «от 4 долларов за 500 внутриигровых очков до 80 баксов за 12 000».

Когда-то предполагалось, что релиз игры предварит бета-тест мультиплеера Mass Effect: Andromeda, но авторы до того уверены в результате, что решили не утруждать себя подобными мелочами. Впрочем, особо ярым поклонникам серии осталось ждать всего ничего: уже завтра подписчики EA Access получат 10-часовой доступ к первой планете сингла и всему мультиплееру Mass Effect: Andromeda.

 
 

Параллельно различные западные издания начали публиковать ролики с геймплеем из игры, некоторыми из которых мы хотим с вами поделиться.

Первым делом представляем ролик с демонстрацией редактора персонажей. Глупая ситуация из Dragon Age: Inquisition, когда заимствовать чужие творения приходилось, подбирая положения слайдеров «на глаз», успешно устранена: теперь делиться ими можно будет вполне официально через сервис Mass Effect Archives.

Первая миссия:

Знакомство с местным кроганом:

Сравнение графики между Xbox 360, PS4 Pro и PC:

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Видео Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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