Сумасшествие продолжается! Кабельный канал FX обеспечил сериалу «Легион» второй сезон. История о могущественном мутанте в оригинальной трактовке создателя «Фарго» Ноя Хоули вернётся на телеэкраны в следующем году.

Творческие риски и необычность авторского подхода Хоули себя оправдали — критики и зрители в восторге, а рейтинговые сводки благодаря внушительным результатам отложенных просмотров радуют создателей и телеруководство. В общем, второй сезон «Легиона» целиком заслужен.

Восьмисерийный психологический триллер, притворившийся экранизацией комиксов из вселенной Marvel, рассказывает крайне запутанную историю жизни Дэвида Хэллера (в первоисточнике — сына Профессора Х). Согласно официальному диагнозу эскулапов, Дэвид (Дэн Стивенс) страдает шизофренией и который год томится в психлечебнице. Уже не надеясь поправить своё психическое здоровье, главный герой встречает девушку своей мечты (Рэйчел Келлер). А после одного странного происшествия он убеждается, что видения и голоса в его голове — не плод больного воображения, а реальность.

Сценарист, режиссёр, продюсер и шоураннер Ной Хоули будет работать и над вторым сезоном «Легиона». В исполнительных продюсерах состоят Джеф Лоэб, Лорен Шулер Доннер, Брайан Сингер, Саймон Кинберг, Джим Чори и Джон Кэмерон. Производство возглавляют Marvel TV и FX Prods.