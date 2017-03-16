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КИНО
 
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Китайский небоскрёб Дуэйна Джонсона откроется в июле 2018 года

Студия Universal Pictures выпустит кино «Небоскрёб» (Skyscraper) — экшен-блокбастер с суперзвездой Дуэйном «Скобой» Джонсоном в главной роли — 13 июля 2018 года. На этой дате уже стоят мультфильм «Монстры на каникулах 3» и ужастик «Монахиня».

Но основные конкуренты — «Человек-муравей и Оса» (6 июля) и «Боевой ангел» (20 июля).

Кино режиссирует Роусон Маршалл Тёрбер («Полтора шпиона», «Мы — Миллеры»).

Джонсон сыграет роль бывшего агента ФБР, специалиста по переговорам и ветерана армии США по имени Уилл Форд, который проверяет безопасность небоскрёбов. Инспектируя самый высокий и невероятно безопасный китайский небоскрёб, протагонист оказывается в неприятной ситуации: в здании начинается пожар и на Уилла вешают всех собак. Главный герой должен избежать поимки, найти настоящих виновников возгорания и спасти семью от пожара.

Китайский прокат будет полыхать! Смекаете?

Впереди у Джонсона три крупных релиза — «Форсаж 8», «Спасатели Малибу» и «Джуманджи».

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Небоскрёб
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