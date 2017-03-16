Пятикратный обладатель премии «Эмми» Джон Ларрокетт («Десятое королевство», «Библиотекари») сыграет одну из главных ролей в пилотном эпизоде однокамерной комедии «Я, я и снова я» от телеканала CBS. Вместе с Ларокеттом в актёрский состав пилота записалась Манделл Мофан.

Это история о пятидесяти годах из жизни одного человека. В центре внимания окажутся три периода из жизни Алекса Райли: 14-летнего подростка из 90-х, 40-летнего мужчины из современности и 65-летнего — в 2042 году.

Вторую, 40-летнюю версию Алекса сыграет Бобби Мойнихан («Счастливый конец»), а вышедшего на пенсию 65-летнего главного героя на экране воплотит Джон Ларрокетт. Он появится в образе умудрённого жизнью мистера Райли, наконец-то достигшего творческого и финансового успеха, о котором мечтал. Манделл Мофан («Обитель лжи») сыграет молодую мать 14-летнего Алекса, в котором, несмотря на свой жёсткий характер, души не чает.

Сценарий пилотного эпизода написал Дэн Копелман («Галавант»). Производственный процесс возглавляют Warner Bros. TV и Kapital Entertainment.