Кабельный канал Syfy назначил дату выхода третьего сезона сериала «12 обезьян» — научно-фантастический триллер вернётся в эфир 19 мая. Вдобавок принято решение продлить сериал на четвёртый сезон, который выйдет в следующем году и станет заключительным, — раннее объявление позволит создателям достойно завершить все сюжетные линии.

Однако сдвиг даты выхода третьего сезона «12 обезьян» на май — не единственное нововведение, коснувшееся продолжения истории. Syfy покажет все десять свежих серий за уикенд: четыре эпизода — в день премьеры, которая приходится на пятницу, три — в субботу и ещё три — в воскресенье.

Один из руководителей NBCUniversal Cable Entertainment Крис Маккамбер так поясняет новую стратегию:

«12 обезьян» с его временными твистами и напряжённым сюжетом — идеальный сериал для выхода в эфир именно в таком формате. Его вселенная давно вышла за рамки мира оригинального фильма, потому увидев творческий потенциал третьего сезона, мы с готовностью продлили проект на четвёртый сезон.

В основу сериала легла одноимённая кинолента Терри Гиллиама 1995 года. Основные события происходят в постапокалиптическом будущем, когда почти всё человечество вымерло от неизвестного вируса, а его остатки борются за выживание. Заключённый Джеймс Коул (Аарон Стэнфорд) при помощи машины времени отправляется в прошлое, чтобы уничтожить вирус. Вместе с доктором Кассандрой Райли (Аманда Шулл), союзниками и бывшими врагами Коул затевает крестовый поход против могущественной «Армии двенадцати обезьян», чтобы спасти мир.

Шоураннерами сериала остаются коллеги по «Никите» Терри Маталас и Трэвис Фикетт. Производством заведуют Universal Cable Productions и Atlas Entertainment.