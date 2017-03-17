Обновление 1.67 к War Thunder добавляет в популярную сетевую игру новый режим: «Штурм». По сути, это традиционный кооперативный режим типа «Орды», предлагающий команде игроков отбиваться от волн управляемых ИИ врагов — на радость любителям сражаться не против других людей, а вместе с ними. При этом бои сохраняют традиционный для War Thunder масштаб: в бою будет участвовать как наземная техника, так и самолёты.
Так же War Thunder 1.67 уже традиционно добавит в игру новые карты и виды техники, но об этом лучше расскажет пресс-релиз:
19 новых моделей техники. В их число вошла британская САУ FV4005. Ее 183-мм орудие стало самым крупнокалиберным в игре на данный момент, значительно опередив даже КВ-2 с его 152-мм пушкой. Ряды недавно добавленной в игру японской наземной техники пополнились тремя новыми машинами, среди которых вооруженная ПТУРами САУ Type 60 APC и многобашенный танк Type 95 Ro-Go. Советская армия получила мощный ИС-6 — тяжелый танк, одинаково хорошо подходящий и для агрессивного прорыва, и для удержания важных стратегических точек. Новинки появились также в линейках бронетехники и авиации других стран в War Thunder. Подробнее ознакомиться с ними можно в дневниках разработки.
Три новые карты — теперь более 80 локаций! Помимо новых самолетов любителей авиации порадует новая карта для воздушных сражений «Гвианское плоскогорье». Бой на этой локации начинается на высотах более 6000 метров над уровнем моря, при этом вся зона поделена на условные «этажи», на каждом из которых свои цели и своеобразные условия для ведения боя. На создание локации художников вдохновила уникальная гора с плоской вершиной Рорайма. Именно это место взял за основу Артур Конан Дойль в своем культовом романе «Затерянный мир».
В дополнение к самолетной карте версия 1.67 добавит в War Thunder еще две новые локации для смешанных боев. В «Арденнах» штурмующие танки сойдутся на улицах древнего бельгийского города за обладание стратегически важными точками, в то время как зенитки постараются не дать вражеским бомбардировщикам нанести удар, атакуя из многочисленных укрытий этой холмистой местности. Вторая карта «Залив Пхангнга» перенесет пилотов и командиров кораблей на побережье Тайланда уже в ближайшие дни в рамках регулярных тестов морских сражений по выходным. Более подробная информация об этой карте скоро появится на сайте игры.