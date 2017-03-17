Обновление 1.67 к War Thunder добавляет в популярную сетевую игру новый режим: «Штурм». По сути, это традиционный кооперативный режим типа «Орды», предлагающий команде игроков отбиваться от волн управляемых ИИ врагов — на радость любителям сражаться не против других людей, а вместе с ними. При этом бои сохраняют традиционный для War Thunder масштаб: в бою будет участвовать как наземная техника, так и самолёты.

Так же War Thunder 1.67 уже традиционно добавит в игру новые карты и виды техники, но об этом лучше расскажет пресс-релиз: