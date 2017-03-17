Анонс аниме «12 войн»

Издательство Shueisha объявило о создании телевизионной адаптации ранобе Нисиоисина («Легенды о монстрах», «Бессмыслица») и Хикару Накамуры («Аракава под мостом», «Святые юноши») «12 войн» (Juuni Taisen).

История «величайшей „королевской битвы “» рассказывает о двенадцати воинах с именами зверей восточного зодиака. Каждый из них вынужден сражаться с другими, поставив жизнь и честь на кон, дабы исполнить лишь одно своё желание.

Персонажа по имени Усаги (зодиакального кролик) озвучит Нобухико Окамото (Акселератор в «Индексе волшебства»). Сериалом будет заниматься студия Graphinica, а подробности объявят на фестивале AnimeJapan, который состоится 26 марта. Там же покажут и первый тизер.