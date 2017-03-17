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«Оставленные» — дата выхода третьего сезона, трейлер и постер

Кабельный канал HBO поделился полноценным трейлером третьего сезона «Оставленных». Дата выхода финальной телеглавы уже известна — сериал вернётся на телеэкраны 16 апреля.

Экранизация одноимённого романа Тома Перротты, опубликованного в 2011 году, рассказывает о разведённом отце двоих детей Кевине Гарви — шерифе полиции городка Мэйплтон на севере штата Нью-Йорк, добросовестно исполняющем свои профессиональные обязанности в безвозвратно изменившемся мире. Несколько лет назад миллионы людей по всей планете исчезли без следа, оставив своих родных и близких переживать утрату и учиться жить дальше.

В третьем сезоне сериала «Оставленные» к своим ролям вернутся Джастин Теру, Кэрри Кун, Скотт Гленн, Эми Бреннеман, Лив Тайлер, Кристофер Экклстон, Маргарет Куэлли, Крис Зилка и другие.

Шоураннером и основным сценаристом многосерийной драмы остаётся Дэймон Линделоф («Остаться в живых»). Вдобавок он числится исполнительным продюсером проекта наравне с автором литературного первоисточника Перроттой, Сарой Обри и Питером Бергом. Производственный процесс курирует студия Warner Bros. Television.

 
 

И постер:

Постеры сериала «Оставленные»
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