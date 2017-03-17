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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Цветы Мицубощи»

На прошедшем в прошлое воскресенье Фестивале Dengeki, была анонсирована аниме-адаптация комедийной манги «Цвета Мицубощи» (Mitsuboshi Colors) неизвестного формата.

«Цвета» — это группа из трёх милых маленьких девочек, гуляющих вместе и считающих себя защитниками мирной жизни своего любимого парка в одном из токийских районов. Они весело проводят досуг, вместе играя, решая головоломки и посещая зоопарк. Их счастливая повседневная жизнь и описывается в аниме.

Авторы
Режиссёр Томоюки Кавамура «Бог бедности»
Сценарист Щого Ясукава «Небесный Альдерамин», «Кухня Сомы»
Дизайнер персонажей Такуми Ёкота «Пупипо», «Рыцари Сидонии»
Студия Silver Link

Сэйю
Юи Юууки Такада Аоба Сузуказе в «Новой Игре!», Эльма в «Служанке-драконе госпожи Кобаящи»
Саччан Марика Кёно Нему Эммот в «Верховном владыке», Рин Кохана в «Это сэйю!»
Котоха Нацуми Хиока Мачи Амаядори в «Мико и медведь», Мана Аюкава в «Измерении W»
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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