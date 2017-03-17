Анонс аниме «Цветы Мицубощи»

На прошедшем в прошлое воскресенье Фестивале Dengeki, была анонсирована аниме-адаптация комедийной манги «Цвета Мицубощи» (Mitsuboshi Colors) неизвестного формата.
«Цвета» — это группа из трёх милых маленьких девочек, гуляющих вместе и считающих себя защитниками мирной жизни своего любимого парка в одном из токийских районов. Они весело проводят досуг, вместе играя, решая головоломки и посещая зоопарк. Их счастливая повседневная жизнь и описывается в аниме.
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Авторы
|Режиссёр
|Томоюки Кавамура
|«Бог бедности»
|Сценарист
|Щого Ясукава
|«Небесный Альдерамин», «Кухня Сомы»
|Дизайнер персонажей
|Такуми Ёкота
|«Пупипо», «Рыцари Сидонии»
|Студия
|Silver Link
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Сэйю
|Юи
|Юууки Такада
|Аоба Сузуказе в «Новой Игре!», Эльма в «Служанке-драконе госпожи Кобаящи»
|Саччан
|Марика Кёно
|Нему Эммот в «Верховном владыке», Рин Кохана в «Это сэйю!»
|Котоха
|Нацуми Хиока
|Мачи Амаядори в «Мико и медведь», Мана Аюкава в «Измерении W»