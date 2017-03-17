Анонс аниме «Цветы Мицубощи»

На прошедшем в прошлое воскресенье Фестивале Dengeki, была анонсирована аниме-адаптация комедийной манги «Цвета Мицубощи» (Mitsuboshi Colors) неизвестного формата.

«Цвета» — это группа из трёх милых маленьких девочек, гуляющих вместе и считающих себя защитниками мирной жизни своего любимого парка в одном из токийских районов. Они весело проводят досуг, вместе играя, решая головоломки и посещая зоопарк. Их счастливая повседневная жизнь и описывается в аниме.