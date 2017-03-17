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The Surge — дата выхода и второй CG-трейлер

Наконец-то была анонсирована дата выхода The Surge — футуристического Souls-клона от студии Deck13 и издательства Focus Home Interactive. А вместе с анонсом, как это водится, был опубликован новый трейлер. И не простой, а CG.

Итак, дата выхода The Surge — 16 мая. Авторы таки не ошиблись, когда анонсировали майское окно релиза больше месяца назад — молодцы. Теперь осталось всего ничего — обойтись без переносов в последнюю минуту.

The Surge предложит игрокам перенестись в мир будущего, страдающий от последствий глобального потепления. Корпорация CREO пытается нейтрализовать проблемы, порождённые изменениями климата, но что-то идёт не так и фабрика, где работал главный герой, превращается в мясорубку. Всюду ходят агрессивные роботы, обезумевшие коллеги так и норовят достучаться до мозга Уоррена первой попавшейся кувалдой, и даже местный ИИ явно не на его стороне. Но и герой не лыком шит: он может вставлять себя всевозможные чипы усилители (или выключать ненужные, чтобы освободить место — в том числе и те, что отвечают за интерфейс) и прицельно бить по отдельным частям тел врагов, чтобы оттяпывать у них нужные детали и использовать себе на благо.

Выход The Surge затронет PS4, Xbox One и PC.

 
 
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Темы
 
Видео The Surge (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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