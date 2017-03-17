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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Ричард Дормер получил главную роль в триллере «Реллик» от Cinemax и BBC

Совместный проект американского кабельного канала Cinemax и британского телегиганта BBC «Реллик», одобренный к производству в ноябре прошлого года, обрёл исполнителя главной роли — им стал Ричард Дормер («Игра Престолов», «Фортитьюд»).

Шестисерийный триллер расскажет историю одного серийного убийцы задом наперёд — его имя и личность раскроют в начале повествования. Шаг за шагом сюжет вернётся к отправной точке истории совершённого преступления. Ричард Дормер сыграет лондонского детектива Гэбриела Маркэма, одержимого погоней за искалечившим его маньяком. Детектива-напарницу Маркэма по имени Элейн сыграет Джоди Бальфур («Корона»).

В актёрский состав мини-сериала вошли Розалинд Элизар, Патерсон Джозеф, Пол Рис, Майкл Шэйффер и Лерке Винтер Андерсен.

Исполнительными продюсерами и сценаристами проекта выступают авторы детективной драмы «Без вести пропавший» Гарри и Джек Уильямсы. Главным режиссёром выступит Сэм Миллер («Лютер»), помогать ему будет Ханс Херботс («Спираль»). Производственный процесс курируют студии Two Brothers Pictures и New Pictures.

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