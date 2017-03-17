 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Канал FX продлил сериал «Легион» на второй сезон Ноль кадров в секунду. Выпуск 152: Потерявшиеся в «песочницах» Новости аниме — лучшее за неделю «Утиные истории» — трейлер Игра по «Аватару» от авторов The Division
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — второй трейлер и промо-арт

К касту полнометражки «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» (Gekijouban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shoujo) присоединились Ёко Хикаса (Мио в «Кейоне»), Кана Ханадзава (Тенщи в «Ангельских ритмах»), Марина Иноуэ (Ёко в «Гуррен-Лагане»), Дзюничи Сувабе (Арчер в «Судьбе: Ночи схватки») и Кономи Кохара. Они озвучат Анжелину Кудоу Шилдс, Маюми Саегусу, Мари Ватанабе, Кацуто Дзюмодзи и Кокоу

Сюжет рассказывает, как во время весенних каникул Тацуя и Миюки отправляются на семейную виллу в архипелаге Огасавара, где встречают загадочную девушку по имени Кокоа, сбежавшую с близлежащей военно-морской базы. Кокоа сообщает Тацуе своё единственное желание.

 
 

Промо-арт:

Промо-арт аниме «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Видео Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды (Gekijōban Mahōka Kōkō no Rettōsei)
 20 февраля«Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — авторы, трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — авторы, трейлер
 
Коротко об аниме: Необычные и заблудшие

Тоже интересно

 
Кино Колин Ферт планирует попасть в «Курск»
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 40: «Выживший»
 
Кино Два телеролика фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 114: Шахматы ярости
 
Сериалы Расширенный трейлер кроссовера сериалов DC
 
Кино Отрывок из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика