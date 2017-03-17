«Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — второй трейлер и промо-арт

К касту полнометражки «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» (Gekijouban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shoujo) присоединились Ёко Хикаса (Мио в «Кейоне»), Кана Ханадзава (Тенщи в «Ангельских ритмах»), Марина Иноуэ (Ёко в «Гуррен-Лагане»), Дзюничи Сувабе (Арчер в «Судьбе: Ночи схватки») и Кономи Кохара. Они озвучат Анжелину Кудоу Шилдс, Маюми Саегусу, Мари Ватанабе, Кацуто Дзюмодзи и Кокоу

Сюжет рассказывает, как во время весенних каникул Тацуя и Миюки отправляются на семейную виллу в архипелаге Огасавара, где встречают загадочную девушку по имени Кокоа, сбежавшую с близлежащей военно-морской базы. Кокоа сообщает Тацуе своё единственное желание.

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