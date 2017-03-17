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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Ева Лонгория получила главную роль в офисной комедии Type-A от FOX

Отчаянно прекрасная Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки», «Теленовелла») утверждена на одну из главных ролей в пилотном эпизоде однокамерной комедии Type-A телеканала FOX, основанной на книге профессора философии Аарона Джеймса с многообещающим названием Assholes: A Theory.

Производственная комедия расскажет о группе консультантов, выполняющих грязную работу, о которую другие не хотят даже мараться. Если нужно кого-то уволить, урезать зарплату или сообщить плохие новости — это по их части. Лонгория сыграет Экслер — амбициозную и экстремально честную консультантку, которая отчаянно пытается уничтожить в себе хорошую девочку.

Над сценарием трудится Лесли Уэйк-Уэбстер («Новенькая», «Жизнь в деталях»), пилот срежиссирует Джейсон Уайнер («Американская семейка»). Вдобавок оба числятся в исполнительных продюсерах проекта. Производство доверили 20th Century Fox TV.

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