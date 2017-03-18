Outlast 2 вас изнасилует

За последнее время рейтинговая система Австралии стала куда ближе к относительно адекватным правилам всего остального мира, но это не помешало хоррору Outlast 2 попасть в список проектов, которым там оказались присуждать рейтинг, тем самым запретив продажи игры.

Чем вызвано подобное решение? В Австралии очень трепетно относятся к демонстрации сцен сексуального насилия, а в Outlast 2 есть эпизод, где некое существо женского пола насилует главного героя посреди ритуала, перетекающего в оргию (ну или оргии, перетекающей в ритуал — смотря кто с какой целью заглянул на огонёк). Сам акт, согласно свидетельствам австралийцев, от игроков успешно закрывают, но происходящее вполне очевидно из контекста.

Более того, пусть эта сцена и является самым явным примером сексуального насилия в Outlast 2, ей одной дело не ограничивается, так что просто изменить небольшой фрагмент и издать-таки игру на родине Безумного Макса студия Red Barrel Games явно не сможет.

Но нас это волновать не должно. Для нас Outlast 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 25 апреля.