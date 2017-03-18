«Рыцари и магия» — авторы, сэйю и трейлер

Анонсированная в сентябре прошлого года телевизионная адаптация ранобе Хисаго Амазаке-но «Рыцари и магия» (Knight’s and Magic) разжилась авторским составом, сэйю на главные роли и первым трейлером.
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Авторы
|Режиссёр
|Юске Ямамото
|«Добро пожаловать в NHK», «Зов горы»
|Сценарист
|Мичико Ёкоте
|«Хроники Валькирии», «Белая коробка»
|Дизайн персонажей
|Кеньичиро Кацура
|«Для сердца 2», «Романтика Валькирий»
|Студия
|8-Bit
В один прекрасный день главный герой, огромный фанат жанра «меха», попадает в автокатастрофу и погибает… но его душа вместе с воспоминаниями о прошлой жизни переносится в параллельный фэнтезийный мир. Теперь его зовут Эрнести Эшеваррия, и он вместе со своими новыми друзьями хочет стать пилотом одного из огромных боевых доспехов — Рыцарей Силуэта.
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Сэйю
|Эрнести «Эру» Эшеваррия
|Рие Такахащи
|Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|В прошлой жизни — талантливый программист, переродившийся в фэнтезийном мире, меха-отаку, который использует свои обширные знания законов жанра для создания идеального Рыцаря Силуэта
|Адельтрут «Ади» Алтер
|Аяка Охащи
|Момока Сонокава в «Клубе военных игр», Узуки Щимамура в «Идолмастер: Девушки-Золушки»
|Подруга детства Эру. Испытывает слабость к всяческой милоте и любит обнимать Эру, как если бы он был плюшевой игрушкой. У неё есть брат-близнец Кид.
|Акидд Алтер
|Щинсуке Сугавара
|Кей Курамото в «Летающей ведьме»
|Друг детства Эру. Научился у него магии, когда они были детьми, и с тех пор его силы, а также боевые навыки здорово выросли. Брат-близнец Ади.
Выходит сериал в летнем сезоне.