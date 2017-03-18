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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Рыцари и магия» — авторы, сэйю и трейлер

Анонсированная в сентябре прошлого года телевизионная адаптация ранобе Хисаго Амазаке-но «Рыцари и магия» (Knight’s and Magic) разжилась авторским составом, сэйю на главные роли и первым трейлером.

Авторы
Режиссёр Юске Ямамото «Добро пожаловать в NHK», «Зов горы»
Сценарист Мичико Ёкоте «Хроники Валькирии», «Белая коробка»
Дизайн персонажей Кеньичиро Кацура «Для сердца 2», «Романтика Валькирий»
Студия 8-Bit

В один прекрасный день главный герой, огромный фанат жанра «меха», попадает в автокатастрофу и погибает… но его душа вместе с воспоминаниями о прошлой жизни переносится в параллельный фэнтезийный мир. Теперь его зовут Эрнести Эшеваррия, и он вместе со своими новыми друзьями хочет стать пилотом одного из огромных боевых доспехов — Рыцарей Силуэта.

Сэйю
Эрнести «Эру» Эшеваррия Рие Такахащи Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
В прошлой жизни — талантливый программист, переродившийся в фэнтезийном мире, меха-отаку, который использует свои обширные знания законов жанра для создания идеального Рыцаря Силуэта
Адельтрут «Ади» Алтер Аяка Охащи Момока Сонокава в «Клубе военных игр», Узуки Щимамура в «Идолмастер: Девушки-Золушки»
Подруга детства Эру. Испытывает слабость к всяческой милоте и любит обнимать Эру, как если бы он был плюшевой игрушкой. У неё есть брат-близнец Кид.
Акидд Алтер Щинсуке Сугавара Кей Курамото в «Летающей ведьме»
Друг детства Эру. Научился у него магии, когда они были детьми, и с тех пор его силы, а также боевые навыки здорово выросли. Брат-близнец Ади.

Выходит сериал в летнем сезоне.

 
 
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Видео Рыцари и магия (Knight's & Magic)
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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