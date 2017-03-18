«Рыцари и магия» — авторы, сэйю и трейлер

Анонсированная в сентябре прошлого года телевизионная адаптация ранобе Хисаго Амазаке-но «Рыцари и магия» (Knight’s and Magic) разжилась авторским составом, сэйю на главные роли и первым трейлером.

В один прекрасный день главный герой, огромный фанат жанра «меха», попадает в автокатастрофу и погибает… но его душа вместе с воспоминаниями о прошлой жизни переносится в параллельный фэнтезийный мир. Теперь его зовут Эрнести Эшеваррия, и он вместе со своими новыми друзьями хочет стать пилотом одного из огромных боевых доспехов — Рыцарей Силуэта.

Сэйю Эрнести «Эру» Эшеваррия Рие Такахащи Мегумин в «Благослови этот чудесный мир!», Эмилия в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» В прошлой жизни — талантливый программист, переродившийся в фэнтезийном мире, меха-отаку, который использует свои обширные знания законов жанра для создания идеального Рыцаря Силуэта Адельтрут «Ади» Алтер Аяка Охащи Момока Сонокава в «Клубе военных игр», Узуки Щимамура в «Идолмастер: Девушки-Золушки» Подруга детства Эру. Испытывает слабость к всяческой милоте и любит обнимать Эру, как если бы он был плюшевой игрушкой. У неё есть брат-близнец Кид. Акидд Алтер Щинсуке Сугавара Кей Курамото в «Летающей ведьме» Друг детства Эру. Научился у него магии, когда они были детьми, и с тех пор его силы, а также боевые навыки здорово выросли. Брат-близнец Ади.

Выходит сериал в летнем сезоне.