С момента, когда в EA Access стартовал ранний доступ к долгожданному блокбастеру, интернет потонул под жалобами игроков на откровенно ущербную анимацию в Mass Effect: Andromeda. Причём, что особенно неприятно, большая часть критики была направлена на диалоговые сцены — то есть тот элемент серии, что до недавнего момента считался важнейшим.

При этом игроки продолжали верить в лучшее, так как обещания доработать лицевую анимацию в Mass Effect: Andromeda они начали слышать с премьеры первого геймплейного трейлера, а игра, как это водится, должна была получить «патч первого дня» сразу после выхода.

Ну, теперь мы точно знаем, что этот патч ничего не изменит: он уже входит в состав версии, доступной игрокам через EA Access. Более того, теперь главный дизайнер проекта уже не решается утверждать, что анимация Mass Effect: Andromeda вообще будет исправлена. Дескать, «планы на дальнейшие патчи у них уже есть, но что именно туда войдёт — вопрос, который они до сих пор обсуждают».

Mass Effect: Andromeda выйдет уже 21 марта на PC, PS4 и Xbox One. А ниже вы можете увидеть два ролика. Один — официальный, расхваливающий графику проекта и наикрутейшую анимацию, созданную силами современных технологий захвата. Второй — фанатский, в котором собраны наиболее интересные визуальные перлы, обнаруженные за время раннего доступа.Мнение авторов:

Увиденное фанатами: