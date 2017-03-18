Новый остросюжетный роман известного американского писателя-фантаста Дина Кунца «Тихий угол» (The Silent Corner) появится на полках книжных магазинов только в июне, однако компания Paramaunt TV уже занялась разработкой телевизионной адаптации произведения.

Первый из шести запланированных автором романов об агенте ФБР Джейн Хоук расскажет, как из рядового сотрудника стать разыскиваемым лицом номер один. Будучи в отпуске, Джейн узнаёт, что внешне благополучные знаменитости без видимой причины вдруг начинают один за другим совершать самоубийства. Смелая и чрезвычайно умная Джейн наперекор начальству начинает собственное расследование, сталкивается с кроющимися за чередой необъяснимых суицидов могущественными силами и становится самым преследуемым человеком Америки.

Пока неизвестно, будет ли Дин Кунц принимать участие в адаптации литературного первоисточника. Исполнительными продюсерами проекта от компании Anonymous Content выступят Николь Клеменс и Стив Голин, работавшие над сериалами «Настоящий детектив» и «Мистер Робот». Производственный процесс возьмёт на себя студия Paramount Television.

AMC