В прошлом году кабельный канал FX задумался о перенесении на малые экраны фантастического романа известного американского писателя Дона Делилло «Ноль К», а совсем недавно, по информации портала ComingSoon, у проекта появились авторы. За экранизацию отвечают создатель многосерийных хитов «Фарго» и «Легион» Ной Хуоли, а также Чарли Макдауэлл и Джастин Лэдер — авторы кинокартины «Возлюбленные» 2014 года и полнометражного фильма «Открытие», премьера которого состоится 31 марта на Netflix.

Макдауэлл поделился некоторыми подробностями:

Следующим нашим с Лэдером проектом станет адаптация книги «Ноль К» Дона Делилло. Ной Хуоли предложил нам поучаствовать, и мы с удовольствием согласились. Продюсером выступит Скотт Рудин, работаем в формате мини-сериала. Это такая эзотерическая научная фантастика, анализирующая вещи, о которых мы рассказывали раньше, но в более масштабном и наглядном плане.

В «Ноль К» Делило повествование ведётся от имени Джеффри Локхарта. Его отец Росс Локхарт — стареющий миллиардер, чьи дни на Земле сочтены. Росс и его молодая супруга Артис решают прибегнуть к помощи новых технологий — «законсервировать» свои тела, чтобы выйти из искусственного анабиоза в прекрасном далёком будущем, где они с помощью шагнувшей далеко вперёд науки смогут продлить себе жизнь.