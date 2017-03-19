«Красавица и чудовище» – рейтинг и оценки критиков

Без особых откровений и сюрпризов – рейтинг «Красавицы и чудовища» чуть выше среднего (69%); ситуация мало отличается от недавних «Золушки» (70%) и «Книги джунглей» (75%). Можно сказать, что теперь абсолютно чётко прослеживается подход Disney к обновлению своих классических историй – выдающаяся визуальная часть, местами покадровое следование оригиналу и не самая сильная драматургия.

В целом, критики в своих оценках относительно «Красавицы и чудовища» сравнительно сдержаны и на разный лад пересказывают тезисы выше. Но мы очень советуем почитать убойную рецензию на православном «Царьграде», где автор весь текст рассуждает о вреде содомии и персонаже-гее ЛеФу.

«Сплит» Шьямалана, хоть и собирает деньги в мировом прокате, нашим критикам зашёл весьма сдержано (69)%. Но этот камерный триллер явно лучше крупнобюджетных попыток индийского режиссёра. Отечественный уберблокбастер «Везучий случай» лучше обойти стороной (33%), а «оскаровские» «Скрытые фигуры» вроде бы заслуживают внимания (75%), но этот фильм можно посмотреть и дома.

Подробнее рейтинг фильма «Красавица и чудовище» и других актуальных картин смотрите по ссылкам ниже: