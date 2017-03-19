«Человек-дьявол: Плакса» — анонс, авторы и тизер

В честь пятидесятилетия творческой деятельности культового мангаки Го Нагая состоялся анонс новой аниме-экранизации его знаменитой манги «Человек-дьявол» под названием «Человек-дьявол: Плакса» (Devilman crybaby) с довольно интригующим авторским составом.

Главный герой нового сериала Акира Фудо узнаёт от своего друга Рё Аски, что вскоре демоны восстанут и захватят мир, уничтожив всё человечество. Поскольку у людей нет шансов противостоять ордам демонов со сверхъестественными силами, Рё предлагает Акире слиться с одним из них. В итоге герой становится Человеком-дьяволом, существом с силой демона и сердцем человека.

Премьера аниме состоится весной 2018-го на стриминговом сервисе Netflix.