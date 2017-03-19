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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Человек-дьявол: Плакса» — анонс, авторы и тизер

Постеры аниме «Человек-дьявол: Плакса»

В честь пятидесятилетия творческой деятельности культового мангаки Го Нагая состоялся анонс новой аниме-экранизации его знаменитой манги «Человек-дьявол» под названием «Человек-дьявол: Плакса» (Devilman crybaby) с довольно интригующим авторским составом.

Главный герой нового сериала Акира Фудо узнаёт от своего друга Рё Аски, что вскоре демоны восстанут и захватят мир, уничтожив всё человечество. Поскольку у людей нет шансов противостоять ордам демонов со сверхъестественными силами, Рё предлагает Акире слиться с одним из них. В итоге герой становится Человеком-дьяволом, существом с силой демона и сердцем человека.

Авторы
Режиссёр Масааки Юаса «Пинг-понг», «Мистические хроники четырёх с половиной татами»
Сценарист Ичиро Окоучи «Код Гиасс», «Странники»
Композитор Кенсуке Ущио «Беззвучный голос », «Пинг-понг»
Студия Science SARU

Премьера аниме состоится весной 2018-го на стриминговом сервисе Netflix.

 
 
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Видео Человек-дьявол: Плакса (Devilman crybaby)
 19 июля 2015 годаКиборги и дьяволы 20 июня 2015 годаКиборг против Дьявола
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