«Китята поют на песке» — авторы и трейлер

Официальный сайт экранизации сёдзё-манги Аби Умеды «Китята поют на песке» (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau) анонсировал авторский состав сериала, выходящего в осеннем сезоне, а также представила первый трейлер.
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Авторы
|Режиссёр
|Кёхей Ищигуро
|«Апрель — это твоя ложь», «Оккультная девятка»
|Сценарист
|Мичико Ёкоте
|«Ринне предела», «Белая коробка»
|Дизайнер персонажей
|Харуко Изука
|«Маленькие охотники», «Тамаюра»
|Композитор
|Хироаки Цуцуми
|«Оранж», «Чёрный реликт»
|Студия
|J.C. Staff
Действие разворачивается в мире, покрытом песком. Четырнадцатилетний юноша Чакуро живёт на гигантском плавучем острове под названием Грязевой Кит, который дрейфует по безбрежному песчаному морю. Чакуро и его друзья время от времени находят другие острова, но ни один из них не обитаем. Однажды Чакуро отправляется на остров, не уступающий размерами Грязевому Киту, и там встречает девушку, которая изменит его судьбу.