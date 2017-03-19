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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Китята поют на песке» — авторы и трейлер

Официальный сайт экранизации сёдзё-манги Аби Умеды «Китята поют на песке» (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau) анонсировал авторский состав сериала, выходящего в осеннем сезоне, а также представила первый трейлер.

Авторы
Режиссёр Кёхей Ищигуро «Апрель — это твоя ложь», «Оккультная девятка»
Сценарист Мичико Ёкоте «Ринне предела», «Белая коробка»
Дизайнер персонажей Харуко Изука «Маленькие охотники», «Тамаюра»
Композитор Хироаки Цуцуми «Оранж», «Чёрный реликт»
Студия J.C. Staff

Действие разворачивается в мире, покрытом песком. Четырнадцатилетний юноша Чакуро живёт на гигантском плавучем острове под названием Грязевой Кит, который дрейфует по безбрежному песчаному морю. Чакуро и его друзья время от времени находят другие острова, но ни один из них не обитаем. Однажды Чакуро отправляется на остров, не уступающий размерами Грязевому Киту, и там встречает девушку, которая изменит его судьбу.

 
 
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Видео Китята поют на песке (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau)
 8 январяАнонс аниме «Китята поют на песке»
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Анонс аниме «Китята поют на песке»

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