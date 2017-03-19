«Китята поют на песке» — авторы и трейлер

Официальный сайт экранизации сёдзё-манги Аби Умеды «Китята поют на песке» (Kujira no Kora wa Sajō ni Utau) анонсировал авторский состав сериала, выходящего в осеннем сезоне, а также представила первый трейлер.

Действие разворачивается в мире, покрытом песком. Четырнадцатилетний юноша Чакуро живёт на гигантском плавучем острове под названием Грязевой Кит, который дрейфует по безбрежному песчаному морю. Чакуро и его друзья время от времени находят другие острова, но ни один из них не обитаем. Однажды Чакуро отправляется на остров, не уступающий размерами Грязевому Киту, и там встречает девушку, которая изменит его судьбу.