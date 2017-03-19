Новости кино — лучшее за неделю

- Студия Warner Bros. готовится к разработке новой «Матрицы» — настало время новых и увлекательных историй в расширенной матричной вселенной.
- «Трансформеры: Последний рыцарь» — второй трейлер — подросткам тут не место, все места забронировали дети.
- Warner Bros. и DC Films могут выпустить лишь один фильм в 2018 году — успеют ли киношники запустить ещё один фильм в этом году?
- Сольный «Бэтмен» не вписывается в сроки и переписывает сценарий — непредвиденные обстоятельства вносят коррективы в съёмочный график.
- «Живое» — трейлер без цензуры — марсианская амёба пускает кровь космонавтам на МКС.
- «Рейд: Пуля в голове» — постер — свидетельство хитрой локализации на постере.
- «Аквамен» и «Веном» поменяли даты выхода — переезд «Аватара 2» поспособствовал.
- «Тайна Коко» — тизер-трейлер — первый ролик нового пиксаровского творения.
- «Отряд самоубийц 2» получил сценариста «Тарзана. Легенды» — похоже, сценарную часть серии не собираются усиливать.
- Натали Портман и Скарлетт Йоханссон опять претендуют на роль Лисбет Саландер — старые кандидатки внезапно опять стали новыми.