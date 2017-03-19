Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Американские боги» — второй трейлер — свежий видеоролик экранизации тёмного фэнтези Нила Геймана демонстрирует все прелести кровавого противостояния.
- Канал FX продлил сериал «Легион» на второй сезон — творческие риски Ноя Хоули полностью оправдались.
- The CW продлил «Сотню» на пятый сезон — постапокалиптический молодёжный боевик вернётся на телеэкраны в следующем году.
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- Джон Фавро срежиссирует первую серию «Юного Шелдона» — CBS заказал производство многосерийного приквела «Теории большого взрыва».
- Братья Руссо поработают над телеэкранизацией комикса «Квант и Вуди» — кинорежиссёры возьмутся продюсировать многосерийный проект.
- «12 обезьян»: дата выхода третьего сезона и продление на четвёртый — четвёртый сезон станет для сериала финальным.
- Netflix продлил сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья» на второй сезон — Дэниел Хэндлер начал работать над сценарием ещё два месяца назад.
- Джеймс Кэвизел возвращается на CBS в драме про «морских котиков» — актёр снова перевоплотится в крутого вояку.
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